Karşıyaka Belediyesi, kent düzenini koruma amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde, kamu alanlarını işgal eden işletmelere cezai yaptırım uygulayarak, işgal ile mücadelede kararlılığını gösterdi.

738 işletmeye 1 milyon 835 bin TL ceza

Belediye, son 10 ayda yaptığı denetimlerle 738 işletmeye, kamu alanlarını işgal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uyguladı. Toplamda 1 milyon 835 bin TL tutarında para cezası kesildi. Cadde, kaldırım ve sokak işgalleri nedeniyle uyarı alan işletmelere yönelik yapılan son denetimde ise zabıta ekipleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 70 parça ürüne el koyarak yaptırım uyguladı.

“Daha yaşanabilir bir Karşıyaka için kararlıyız”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kamu düzenini korumak ve kentimizi daha düzenli hale getirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İşgale neden olan işletmelere sözlü ve yazılı uyarılarda bulunuyor, uyarılara uyulmadığında ise cezai yaptırımlar uyguluyoruz. Hedefimiz, herkes için daha yaşanabilir bir Karşıyaka yaratmak” dedi.