Kardelen BAŞOL

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi'ni ziyaret ederek mevcut şartlar hakkında bilgi aldı ve iyileştirmeler yapma sözü verdi. Ünsal, "Belediye olarak veterinerlik hizmetlerinde iddialıyız. Bu alandaki çalışmalarımızı ve bakımevimizi daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

Çalıştayda alınan kararlar

Geçtiğimiz ay gündeme gelen sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören yasa tasarısına karşı tepkilerin artmasıyla birlikte, Karşıyaka Belediyesi akademisyenler, hayvan hakları savunucusu sivil toplum örgütleri ve gönüllülerle bir çalıştay düzenledi. Çalıştay sonrası sağlık hizmetleri, rehabilitasyon, kısırlaştırma ve sahiplendirme konularında önemli kararlar alındı.

Yerel Hayvan Koruma Görevlisi eğitimleri

Karşıyaka Belediyesi, ilk adım olarak gönüllülere yönelik Yerel Hayvan Koruma Görevlisi eğitimini başlattı ve Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi'nde yapılan iyileştirmeleri sürdürüyor. Belediye Başkanı Ünsal, bakımevinde yapılan incelemelerde, köpek bakım odaları, muayene odaları, ameliyathane ve veteriner hekim odası gibi donanımların artırılması gerektiğini belirtti.

Ünsal, "Karşıyaka, hayvan dostu bir kent olma yolunda ilerliyor. Onların yaşam şartlarını iyileştirmek bizim en önemli görevlerimizden biri" diyerek belediyenin veterinerlik hizmetlerindeki iddiasını vurguladı.