Karşıyaka Belediyesi, katılımcı yönetim anlayışıyla hizmet hızını artırarak vatandaşların taleplerine hızla çözüm üretiyor. Belediye, son 9 aylık dönemde gelen yaklaşık 55 bin başvurunun yüzde 98’ini çözüme kavuşturdu. ÇÖZMER (Çözüm Merkezi) sistemi aracılığıyla vatandaşlardan gelen talepler tek bir çatı altında toplanıyor ve kısa sürede ilgili birimlere iletiliyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Hizmette şeffaflık ve etkinliği artırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

7/24 ulaşılabilir belediyecilik anlayışı

Başkan Yıldız Ünsal, Karşıyaka Belediyesi’nin 7/24 ulaşılabilir bir belediye olma hedefiyle vatandaşların taleplerine hızla yanıt verdiğini vurguladı. Başkan Ünsal, “Vatandaşlarımızın bizlere rahatça ulaşabileceği çok sayıda iletişim kanalımız var. Bu kanallar üzerinden gelen talepleri, özverili ekiplerimizle büyük bir titizlikle değerlendiriyor ve çözüm odaklı hareket ediyoruz. Halkımızın memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

ÇÖZMER sistemi ile hızlı ve etkin çözümler

Karşıyaka Belediyesi, Çağrı Merkezi ve WhatsApp gibi farklı iletişim kanallarından gelen başvuruları ÇÖZMER sistemi aracılığıyla kaydediyor ve ilgili müdürlüklere yönlendiriyor. Bu sayede temizlik, çöp, park, ulaşım ve ilaçlama gibi çeşitli hizmet taleplerine belediye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde yanıt veriliyor. Nisan ayından bu yana 54 bin 892 başvuru kaydedildi ve bu başvuruların yüzde 98’i kısa sürede çözüme kavuştu. Geriye kalan başvurular ise işleme alınmış durumda.

Başvurular, ÇÖZMER sistemi üzerinden kaydedildikten sonra, vatandaşlara bir başvuru numarası gönderiliyor. Bu sayede başvuru sahipleri, sistem üzerinden taleplerinin durumunu takip edebiliyor. Şeffaf bilgilendirme ile başvuruların her aşaması vatandaşlarla paylaşılıyor. Çalışmalar tamamlandığında ise başvurular kapatılıyor ve vatandaşlar, sorunlarına çözüm bulmanın memnuniyetini yaşıyor.

Belediyeye gelmeye gerek yok: Bir tuşla çözüm

Karşıyaka Belediyesi’nin geliştirdiği sistem, vatandaşların belediyeye gelmelerine gerek kalmadan, başvurularının hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlıyor. Bu sayede vatandaşlar, ihtiyaç ve taleplerine kolayca erişebiliyor ve sorunlarına anında çözüm bulabiliyor.