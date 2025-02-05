Karşıyaka Belediyesi, afetlere karşı hazırlıklı bir toplum oluşturmak için önemli adımlar atıyor. Bu kapsamda, Karşıyaka’nın Filizleri Anaokulu’nda deprem tatbikatı düzenlendi. Tatbikata katılan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, afet öncesi hazırlıkların büyük önem taşıdığını vurguladı.

Afetlere karşı hazırlıklı olmak, Karşıyaka Belediyesi’nin önceliği

Ege Denizi'ndeki art arda depremler, afet hazırlıklarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Karşıyaka Belediyesi, afetlere karşı dirençli bir kent oluşturma hedefiyle son 10 ayda birçok projeye imza attı. Afet Eğitim Merkezi'ni yenileyip tekrar hizmete sunan Karşıyaka Belediyesi, ayrıca deprem simülasyon tırında da yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Belediye, Arama Kurtarma Ekibi kurarak, mahallelerde Afet Gönüllüleri projesini de hayata geçirdi.

Çocuklar deprem farkındalığıyla yetişiyor

Afetlere hazırlıklı bir toplum oluşturma vizyonu doğrultusunda, Karşıyaka Belediyesi, anaokullarında "Deprem Tahliye Tatbikatı" düzenlemeye başladı. Tatbikat, Başkan Yıldız Ünsal'ın katılımıyla, Filizleri Anaokulu’nda gerçekleştirildi. Çocuklara deprem ve afet bilinci kazandırmak amacıyla yapılan tatbikat, uzman eğitmenler eşliğinde öğrenciler ve öğretmenler için bir simülasyon olarak uygulandı. Tatbikat, acil durumlarda doğru hareket tarzları ve tahliye yolları konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Başkan Ünsal: "Hazırlıklı olmak zorundayız"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 6 Şubat'taki büyük depremlerden sonra afetlere karşı hazırlıklı olmanın gerekliliğini bir kez daha vurguladı.

Başkan Ünsal, "Afetlerin yaşanması durumunda hazırlıklı ve bilinçli olmak zorundayız. Karşıyaka Belediyesi olarak bu süreçte önemli adımlar attık. Afet Eğitim Merkezimizi yenileyerek 3 bin 220 öğrenci ve vatandaşa eğitim verdik. Gönüllü 32 personelimizle Arama Kurtarma Ekibi kurduk. Ayrıca, Mahalle Afet Gönüllüleri projemizi İzmir’de ilk kez başlattık. Gönüllü vatandaşlarımıza eğitim veriyoruz ve afet bilinciyle Karşıyakalıları bilinçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.