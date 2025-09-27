Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Öğrenci Yaz Okulu’nda gençlerin ürettiği tasarım projeleri, “Kentsel Boşluklardan Yaşayan Mekanlara” temalı sergiyle Galeri Alt’ta sergilendi. Sergi, 10 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, gençlerin fikirlerinden ilham alarak Karşıyaka’yı daha yaşanabilir bir geleceğe taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Genç tasarımcıların eserleri Galeri Alt’ta

Karşıyaka Belediyesi’nin giriş katında yer alan Galeri Alt, 4. Öğrenci Yaz Okulu kapsamında genç tasarımcıların eserlerine ev sahipliği yapıyor. “Kentsel Boşluklardan Yaşayan Mekanlara” temalı sergi, üniversitelerin mimarlık, peyzaj mimarlığı ve şehir planlama bölümlerinden öğrencilerin katılımıyla oluşturuldu. Sergi, 10 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

Bu yıl 4. kez düzenlenen Öğrenci Yaz Okulu, seminerler, atölyeler, saha çalışmaları ve tasarım süreçlerinden oluşan üç haftalık yoğun bir programla gerçekleştirildi. Yaz okulunda, Donanmacı, İmbatlı ve Şemikler mahallelerinde belirlenen kentsel boşlukların, yaşayan mekânlara dönüştürülmesi hedeflendi. Öğrenciler, kamusal alanların kimliğini ve dayanıklılığını güçlendirecek projeler geliştirdi.

Projeler, Karşıyaka’nın mekânsal dönüşümüne yön verecek

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, sergi açılışında yaptığı konuşmada, “4. Öğrenci Yaz Okulu boyunca ortaya konan projeler, kentimizin kamusal alanlarını nasıl daha yaşanabilir ve kapsayıcı hale getirebileceğine dair önemli fikirler sunuyor. Gençlerin disiplinler arası bakış açılarıyla ürettikleri projeler, Karşıyaka’nın mekânsal dönüşümüne yön verecek değerli öneriler içeriyor” dedi. Ünsal, gençlerin fikirlerine her zaman değer vererek, birlikte üretmeye ve Karşıyaka’yı geleceğe taşımaya devam edeceklerini belirtti.