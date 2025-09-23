İzmir’in Karşıyaka ilçesinde belediye bünyesinde çalışan işçiler, maaş ve toplu iş sözleşmesi farklarını alamadıkları gerekçesiyle dün yeniden iş bırakma eylemi başlattı. İşçiler, daha önce yapılan görüşmeler sonrası ödemelerle ilgili somut bir adım atılmadığını belirtti.

İş bırakma eylemi yeniden başladı

DİSK Genel-İş 10 Nolu Şube üyesi olan işçiler, Kent A.Ş. ve Personel A.Ş. şirketlerinde çalışıyor. Önceki eylemlerin ardından yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine işçiler dün akşam saat 19.30’dan itibaren temizlik işleri gece vardiyasından başlayarak tüm müdürlüklerde iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Maaş ödemelerinde sorunlar

DİSK Genel-İş 10 Nolu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, işçilere ödemelerin planlı bir şekilde yapılmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Kent A.Ş. şirketinde yaklaşık 580 arkadaşımıza Nisan ayı maaşlarından 6 bin TL yatırıldı. Ancak Nisan ayı tam olarak ödenmedi. Mayıs ile Eylül ayları arasındaki maaşlar hâlâ ödenmedi. 2024 yılına ait üç aylık toplu iş sözleşmesi farkları da ödenmedi. Personel A.Ş.’de çalışan yaklaşık bin 200 işçimizin Ağustos ayı maaşları yatırılmadı, Eylül ayının ödenip ödenmeyeceği belirsiz. 2024 yılına ait dört aylık toplu iş sözleşmesi farkları da halen ödenmedi.”

Eylem sürecek

Akdoğan, somut bir çözüm önerisi gelene kadar eylemin devam edeceğini vurguladı:

“Ödemelere ilişkin somut bir plan yapılana kadar iş bırakma eylemimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Çözüm odaklı adım atılmazsa geri adım atmayacağız.”

Görüşmelerde sonuç alınamadı

İşçiler ve sendika yetkilileri, Karşıyaka Belediyesi yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Örgütlenme Daire Başkanı Ali Haydar Kara, Yıldız İşçimenler Ünsal ve Hukuk Sorumlusu Başkan Yardımcısı Hüsamettin Kocaoğlu ile yapılan görüşmelerde somut bir ödeme planı ortaya çıkmadı. Bu nedenle işçiler tekrar eyleme başvurdu.