Karşıyaka Belediyesi, “Kadın Gücü Mahallede” projesi kapsamında Sancaklı ve Yalı mahallelerinde kadınlarla bir araya gelerek dayanışmayı artırıyor. Toplantılarda sorunlar ele alındı, çözüm önerileri paylaşıldı ve kadınlara yönelik hizmetler hakkında bilgilendirme yapıldı.



Kadınlar Uzmanlarla Buluşuyor

Proje, Sosyal Belediyecilik ilkesiyle hayata geçirildi ve Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Sancaklı ve Yalı mahallelerinde düzenlenen buluşmalara sosyolog, psikolog, ebe, aile rehberi ve sosyal hizmet uzmanları katıldı. Kadınlar sorunlarını doğrudan uzmanlara iletti, danışmanlık ve yönlendirme desteği aldı.

Toplantılarda hak temelli bilgilendirme yapıldı, talepler not edildi ve belediye bünyesindeki kadın danışma merkezlerinin işlevleri anlatıldı. Ayrıca uygulanan anketlerle kadınların yaşadığı sorunlara dair veri toplandı. Yoğun ilgi gören buluşmalar, ilerleyen dönemlerde farklı mahallelerde de devam edecek.

Hedef: Güçlü Kadın, Güçlü Toplum

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Kadınların gücü, toplumun gücüdür. Daha adil ve eşit bir toplum için tüm kadınların yanındayız. ‘Kadın Gücü Mahallede’ projemizle, kadınların seslerini duyurabilecekleri ve ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşabilecekleri bir platform sunuyoruz” dedi.

Başkan Ünsal, toplantılarda elde edilen verilerin hizmetlerin şekillendirilmesinde kullanılacağını ve yeni projelerin planlanmasında yol haritası oluşturacağını da sözlerine ekledi.