Karşıyaka Belediyesi, "katılımcı demokrasi" anlayışıyla düzenlediği Vatandaş Buluşmaları'nın üçüncüsünü Zübeyde Hanım ve Latife Hanım mahallelerinde gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın da katıldığı buluşmada, mahalle sakinleri talep, şikayet ve önerilerini ileterek katkıda bulundular.

Başkan Ünsal, buluşmaya yoğun ilgi gösterilmesinden ve özellikle gençlerin katılımından memnuniyet duyduğunu belirtti. Temizlik konusunda yapılan çalışmaları vurgulayan Ünsal, temiz bir kent için herkesin sorumluluk alması gerektiğini söyledi ve vatandaşlardan daha fazla duyarlılık beklediklerini dile getirdi. Ayrıca, temizlik kurallarını hatırlatarak bu kurallara uymayanlara maddi yaptırım uygulanacağını da belirtti.

Vatandaşların ilettikleri her talebin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Ünsal, belediyenin yetki ve sorumluluk alanına giren konularda taleplere cevap vereceklerini, diğer konularda da ilgili kurumlara bildirimde bulunacaklarını söyledi. Park, bahçe düzenlemeleri, yol yapımı, çöp konteynerleri ve çocukların isteklerine yönelik projeler gibi konular üzerinde durulduğunu belirtti.

Buluşmaya katılan bir vatandaş ise Başkan Ünsal'a teşekkür ederek, yapılan hizmetlerden dolayı takdirini dile getirdi ve vatandaşların da belediyenin işbirliği içinde olması gerektiğini vurguladı. Başkan Ünsal'ın katılımı ve halkla bir araya gelmesinin önemini vurgulayarak, belediye başkanından her şeyi beklemenin doğru olmadığını, vatandaşların da kendi sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.