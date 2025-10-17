Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Ünsal, iş birliği ve özverili hizmetleri için muhtarlara teşekkür etti.

Karşıyaka Belediyesi, ilçede görev yapan mahalle muhtarları için özel bir program düzenledi. İlk olarak Hükümet Konağı önünde bir araya gelen Başkan Ünsal ve muhtarlar, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Ardından geniş katılımlı bir kahvaltı buluşması gerçekleştirildi.

Programda Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Halil Sezgin, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu, İlçe Müftüsü Hayri Cihangeri ve İlçe Jandarma Komutanlığı temsilcileri de yer aldı.

Başkan Ünsal, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşları olduğunu vurguladı:

“Muhtarlar olarak mahallelerimizin sesi, halkımızın en yakın temsilcilerisiniz. Sorunları birlikte çözüyor, güzellikleri çoğaltıyoruz. İş birliğimiz sadece hizmet üretmek değil, gönül köprüleri kurmak demek. Hep birlikte daha güçlü ve daha güzel yarınlara yürüyoruz.”

Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir de muhtarlara destek mesajı verdi:

“Muhtarlıklarımız, devletimizin en temel yapı taşlarıdır. Siz muhtarlarımız, en yakın mesai arkadaşlarımızsınız. Biz her zaman yanınızdayız ve desteğimizi sürdüreceğiz.”