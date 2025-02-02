Karşıyaka Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda son bir yılda 14 binden fazla vatandaşa ücretsiz sağlık hizmeti sundu. Evde sağlık desteği, hasta nakil ve poliklinik hizmetleriyle halk sağlığını güçlendirmeyi amaçlayan belediye, sağlıklı ve bilinçli bir toplum yaratmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık hizmetleri her yaşa hitap ediyor

Karşıyaka Belediyesi, vatandaşlarına sağlıklı yaşam için kapsamlı hizmetler sunuyor. Evde Sağlık Destek Merkezi (ESDEM) aracılığıyla evde sağlık danışmanlığı ve hasta bakım eğitimleri verilirken, Alzheimer hastaları ve yakınlarına yönelik de destekleyici hizmetler sunuluyor. Ayrıca, Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü, iki merkezde poliklinik hizmeti de sağlıyor.

Çocuklardan yetişkinlere herkes için sağlık desteği

Karşıyaka Belediyesi, çocuklar için ağız ve diş sağlığı taramaları yaparken, yetişkinlere yönelik temel yaşam desteği ve ilk yardım eğitimi de sunuyor. Ayrıca, hasta nakil ambulanslarıyla hastalar, evden hastaneye rahatça taşınıyor.

Başkan Ünsal: “Sağlıklı ve bilinçli bir toplum için çalışıyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Hedefimiz, her yaştan vatandaşa ulaşarak sağlıklı, bilinçli ve güçlü bir toplum yaratmak. Çocuklardan yaşlılara kadar her kesime hizmet veriyoruz ve bu konuda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.