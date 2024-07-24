Karşıyaka Belediyesi Sokakları Güzelleştiriyor

Karşıyaka Belediyesi, ilçedeki cadde ve sokaklarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yerel seçimlerden bu yana, 8 bin 500 metrekare alanda asfalt yama, parke döşeme ve tamirat çalışmaları yapıldı. Belediye, bu hizmetlerde kullanılan malzemeleri kendi tesislerinde üreterek maliyetleri düşürüyor ve tasarruf sağlıyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Öz kaynaklarımızla nitelikli hizmetler üretiyor, ihtiyaçlara hızla çözüm sağlıyoruz” dedi.

Tesislerde üretim ile tasarruf sağlanıyor

Karşıyaka genelindeki çalışmalar için gerekli malzemeler, Örnekköy Şantiye Tesisleri’nde üretiliyor. Bu sayede, yüksek kaliteli ürünler düşük maliyetle temin edilerek hızlı çözümler sunuluyor. Nisan ayından bu yana, şantiye bünyesindeki kilit parke üretim tesislerinde 4 bin 386 metrekare kilit parke ve beton santralinde 121 metreküp beton üretildi.

8 bin 500 metrekare alanda uygulamalar

Üretilen malzemelerle, ilçe genelinde 7 bin 335 metrekare beton ve kilit parke döşendi, star parke tamiratları yapıldı ve bin 128 metrekare asfalt yama işlemi uygulandı. Ayrıca, altyapı kazıları için yapılan başvurulara istinaden 49 adet kazı ruhsatı verildi ve denetimleri yapıldı. Belediye, tesislerde ve ilçede gerekli görülen alanlarda tamir ve bakım müdahalelerinde bulundu.

Üreten Belediyecilik anlayışıyla hizmet

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, daha güzel, düzenli ve konforlu bir kent yaratmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Ünsal, “İlçemizde tahrip olan alanları onarmak ve halkımıza daha çağdaş bir kent yaşamı sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen taleplere hızla yanıt veriyor ve gerekli işlemleri tamamlıyoruz. Tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz üretimler sayesinde en düşük maliyetle en nitelikli ve hızlı çözümleri sağlıyoruz. Bu hizmetlerde özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. ‘Üreten belediyecilik’ anlayışımızla kentimize hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.