Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, ekipleriyle birlikte hafta sonu bir araya gelerek önemli kararlar aldı. Toplantı ve saha gezisi ile Karşıyaka’daki sorunları yerinde inceleyen Başkan Ünsal, “Projeleri yerinde inceledik, gerekli çalışmalar için acil uygulama kararları aldık. Değerli iş birlikleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve İZSU’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Yaşanabilir bir kent için adımlar atıldı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, daha yaşanabilir, temiz ve çağdaş bir kent vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kış aylarında yaşanan altyapı sorunlarına karşı harekete geçen Ünsal, hafta sonu İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve ekibi ile kapsamlı bir toplantı yaptıktan sonra saha gezisine çıktı. Bostanlı Deresi’nden başlayan gezi, Mavişehir’deki deşarj istasyonu, Ordu Bulvarı ve Cumhuriyet Mahallesi ile devam etti.

Acil müdahale kararları alındı

Toplantıda, Ordu Bulvarı’ndaki yağmur suyu hattı projesi için acil uygulama kararı alındı. Karşıyaka genelindeki yağmur suyu mazgal ve hatlarına yönelik temizlik ve acil müdahale kararı da verildi. Bostanlı Deresi’nde koku ve temizlik konularında yapılan çalışmalar ile kalıcı çözüm önerileri değerlendirildi. Yağmur suyu hatları ve denize deşarj noktaları üzerine planlar yapıldı. Cumhuriyet Mahallesi’nde yoğun yağışlarda sorun yaşanan sokaklar incelendi.

İş birliği ile sorunlar çözülecek

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, ilçedeki tüm sorun ve ihtiyaçlar için ilgili kurumlarla iş birliği yaparak en hızlı şekilde çözüm sağlamayı hedeflediklerini belirtti. “İzmir Büyükşehir Belediyemize ve İZSU Genel Müdürü Sayın Gürkan Erdoğan ile ekibine çok teşekkür ediyorum. Karşıyaka’nın fotoğrafını çekerek öncelikli sorunları, ihtiyaçları, yapılan ve yapılacak çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirdik. Önemli kararlar aldık. Özellikle yoğun yağış kaynaklı sorunların çözümü için yaz döneminde çok sıkı çalışacağız. İş birliği içerisinde sorunlarımızı çözeceğimize ve daha çağdaş bir kent yapısına kavuşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.