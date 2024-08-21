Geçtiğimiz hafta çıkan orman yangınının hemen ardından Karşıyaka Belediyesi, yangından etkilenen bölgelerde hızlıca harekete geçerek hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, afetzede vatandaşların yaralarını sarmak için Karşıyaka Kaymakamlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışmalara başladıklarını belirtti. Sancaklı Köyü ve Zübeyde Hanım Mahallesi’nde yapılan incelemelerde toplamda 6 adreste hasar tespit edildi.

Kaybın boyutları tespit edildi

Karşıyaka Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Vatandaş Katılım Birimi ekipleri, yerel muhtarların eşliğinde Sancaklı Köyü ve Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki hasarları yerinde inceledi. Yapılan çalışmalarda, 4 adreste 17 küçükbaş hayvan, 50 tavuk ve 3 köpeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca, Zübeyde Hanım Mahallesi’nde çatısı yanan bir apartman ve bir müstakil evde de hasar oluştu. Bu tespitler raporlanarak ilgili belediye birimlerine iletildi.

Acil yardımlar başladı

Başkan Yıldız Ünsal, yangının yürek burkan etkilerine değinerek, “Yangının ardından hızla harekete geçerek hasar tespit çalışmalarını tamamladık. İlk etapta belediyemizin imkanları doğrultusunda acil ihtiyaçları karşılayacağız. Ancak, belediyemizin imkanlarını aşan durumlarda İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği ve ilgili bakanlıklardan destek talep edeceğiz” dedi. Ünsal, tüm afetlerde olduğu gibi bu yangının da yaralarının birlikte sarılacağını vurguladı.

Birlikte hareket edecekler

Karşıyaka Belediyesi, yangının ardından Sancaklı Köyü ve Zübeyde Hanım Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların yanında olmaya devam edecek. Yardımların yanı sıra uzun vadeli çözümler için de büyükşehir ve valilikle işbirliği yapılacak.