Karşıyaka Belediyesi Yaz Dönemi Tiyatro Kurslarına Başlıyor

Karşıyaka Belediyesi, yaz döneminde de kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor. Çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik tiyatro kurslarına 25 Haziran Salı gününe kadar başvuru yapılabilecek. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, tiyatro oyunculuğuna ilgi duyan herkesi kurslara katılmaya davet etti.

Tiyatro kursları ile sanata adım atın

Karşıyaka Belediyesi, spor ve sanat kursları ile vatandaşların sosyal hayatlarına katkıda bulunmayı sürdürüyor. Temmuz ayında başlayacak olan Karşıyaka Belediye Tiyatrosu yaz kursları, profesyonel eğitici kadrosuyla sahne sanatlarına ilgi duyan ve yeteneklerini keşfetmek isteyen katılımcılara büyük bir fırsat sunuyor.

Çeşitli eğitimler sunulacak

Eylül ayına kadar devam edecek eğitimlerde katılımcılara ses, ritim, diksiyon, doğaçlama, karakter incelemesi, mimik, nefes, güven-özgüven ve rol üzerine eğitimler verilecek. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Zekeriya Hocalar yönetimindeki bu eğitimler sonucunda, katılımcılar belediye tiyatrosunun sahnelediği oyunlarda kısa roller alarak yeteneklerini sergileme şansı elde edecekler.

Son başvuru tarihi 25 Haziran

Tiyatroya ilgi duyan ve kurslara katılmak isteyenler, 25 Haziran Salı günü mesai bitimine kadar Ziya Gökalp Kültür Merkezi’ne başvuruda bulunabilecek. Kurs katılımcıları, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak seçmeler ile belirlenecek. Detaylı bilgi almak isteyenler 0530 394 95 74 numaralı hattı arayabilirler.

“Sahne tozu yutmak isteyenleri bekliyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Vatandaşlarımızın gündelik hayatlarının dışında ilgi duydukları alanlarda da aktif olmalarını, sanat ve spor aracılığıyla daha canlı bir yaşam sürmelerini önemsiyoruz. Bu amaçla Karşıyaka Belediyesi olarak sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda kurslar ve etkinlikler düzenliyoruz. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu yaz kurslarının da çok başarılı ve keyifli geçeceğine inanıyoruz. Sahne tozu yutmak isteyen, bu alana ilgi duyan ve kendini geliştirmeyi hedefleyen herkesi kurslarımıza bekliyoruz” dedi.