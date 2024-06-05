Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, katılımcı yönetim ilkesi doğrultusunda muhtarlarla buluşmalarını sürdürerek Haziran ayı toplantısında 'eşit hizmet' vurgusu yaptı. Mavişehir’den Cumhuriyet’e kadar tüm mahallelere aynı özenle hizmet ettiklerini belirten Ünsal, "5 yıl boyunca bu gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Muhtarlarımızın iş birliği, bu yolda bizler için çok değerli" dedi.

Muhtarlarla 'Eşitlik' Vurgusu

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın her ayın ilk salı gününde gerçekleştirilen Muhtar Buluşmaları'nın ikincisi, Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Başkan Ünsal, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte katıldığı toplantıda 27 mahalle muhtarının talep ve önerilerini dinledi. Çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Ünsal, Mayıs ayında hayata geçirdikleri hizmetlere ilişkin bir sunum yaptı. Muhtarlar ile yaptıkları ilk toplantının çok verimli geçtiğini belirten Ünsal, iletilen sorunlarla ilgili çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

Mahallelerin İhtiyaçları Görüşüldü

Toplantıda söz alan muhtarlar, özellikle temizlik ve ilaçlama konularındaki çalışmaları değerlendirdi ve mahallelerindeki ihtiyaçları dile getirdi. Parklar için budama, gölgelik, bank, çit ve aydınlatma talepleri ile engelli yurttaşlar için rampa ve özel düzenleme istekleri aktarıldı. Başkan Ünsal, muhtarların her bir talebini dikkatle değerlendirip sonuca ulaştırmaya gayret gösterdiklerini ve her mahalleye aynı özenle hizmet verdiklerini vurguladı.

Karşıyaka'nın Geleceği İçin İş Birliği

Başkan Ünsal, muhtarlar ve vatandaşlar ile birlikte yön vermeye devam edeceklerini belirtti. "Muhtarlarımızın her bir talebini dikkatle değerlendirip sonuca ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Her mahallemize de aynı özenle hizmet veriyoruz. Ayrımcılık yapmamız söz konusu değil ve olmayacak" diyen Ünsal, mahallelerin taleplerini önemseyerek gelecek için iş birliği içinde hareket edeceklerini söyledi.