Karşıyaka Belediyesi, sahipsiz kedilerin ağır kış koşullarından etkilenmesi için devam ediyor. Örnekköy Şantiyesi'ndeki atölyelerde üretilen kedi evleri, ilçenin farklı noktalarına yerleştirilerek can dostlar için güvenli ve sıcak barınma alanları oluşturuluyor. Yeni üretimlerle birlikte ilçe genelindeki kedi evi ve bilgilendirme odaklarının sayısı 281'e ulaştı.

Belediye bitkileri, kedi evlerini parkları ve kedilerin yoğun yerleşim alanlarına yerleştirirken, yanlarına su ve mama odaklarını da değiştirerek hayvanların barınmasını ve beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu uygulama, sahipsiz dostların yaşam biçimini hedefliyor.

"Hayatı Paylaşıyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, hayvan dostu belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini belirttiler şu ifadeleri kullandı:

“Karşıyakamızda hayatı paylaştığımız sevimli dostlarımızın üretim süreci, yaşam haklarını korumak ve kalmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Kedi evleri üretimlerimizin yanı sıra, hayatta yaşayan canların sağlık, bakım ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için delegasyonla çalışıyoruz. Tüm bu hizmetlerde emeği geçen ekiplerimize ve katkı sağlayan gönüllü hayvanlara teşekkür ediyorum.”