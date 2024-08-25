Türkiye’de alanında ilk ve tek olan Karşıyaka Belediyesi Evrensel Çocuk Merkezi ve Eğitim Kampüsü, yaz dönemi atölyeleriyle çocuklara bilimle dolu eğlenceli anlar yaşattı.

Bilimle buluşan çocuklar

Karşıyaka Belediyesi, Evrensel Çocuk Merkezi ve Eğitim Kampüsü’nde düzenlediği yaz atölyeleriyle çocuklara bilim, eğitim ve eğlence dolu bir tatil sunuyor. Yaz boyunca her gün gerçekleşen atölyelerde, 4-7 yaş grubuna yönelik mozaik, dino kaşifler ve renkli kuş yuvası; 8-12 yaş grubuna yönelik ise ışığın gizemi atölyeleri büyük ilgi gördü. Atölyeler, saat 10.00 ile 19.00 arasında çocukların katılımına açık olup, öğrenme ve eğlenceyi bir arada sunuyor.

Ege’nin en büyük planetaryumu

Kampüs bünyesinde yer alan ve Ege Bölgesi’nin en büyük planetaryumu olan merkezde de yaza özel film gösterimleri düzenleniyor. Çocuklar için güneş sistemi, ağaçların yaşamı ve yıldız tozu gibi eğitici filmlerle bilimsel keşifler sunan planetaryum, farklı yaş gruplarına hitap eden gösterimlerle yoğun ilgi görüyor. Planetaryum programı hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, 0232 324 63 43 numaralı hattı arayabilir.

Başkan Ünsal’dan davet

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, merkezin yoğun ilgi görmesinden memnun olduklarını belirterek, “Yaza özel güncellediğimiz programla birçok çocuğumuzu bilimle buluşturduk. Tatilin son günlerini değerlendirmek isteyen tüm çocukları, eğlenerek öğrenmeye davet ediyoruz. Karşıyaka’da aydınlık ve bilinçli bir nesil yetiştirmek için çalışmalarımıza yıl boyu devam edeceğiz” dedi.