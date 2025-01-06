Karşıyaka Belediyesi, kendi öz kaynaklarıyla ürettiği ahşap çocuk oyun gruplarına, bağımsız müfettişlerin denetiminden geçen TS/EN 1176 sertifikası aldı. Bu başarı, İzmir’deki yerel yönetimlere örnek teşkil ederken, oyun gruplarının kalitesi ve güvenliğini de tescillemiş oldu. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, belediye olarak halk için en yüksek standartlarda hizmet üretmeye devam edeceklerini belirtti. Ünsal, "9 ayda gerçekleştirdiğimiz nitelikli çalışmaları daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

Oyun grupları güvenliğiyle öne çıkıyor

Her yaştan vatandaşın yaşamına dokunan hizmetler üreten Karşıyaka Belediyesi, parklarını daha güvenli hale getirmek için önemli bir adım attı. Belediye Şantiye Tesisleri’ndeki marangozhanede üretilen ve ilçedeki parklara yerleştirilen ahşap oyun grupları, bağımsız oyun parkı müfettişleri tarafından incelendi. Denetimler, oyun gruplarının tasarımı, malzeme kalitesi ve oyun alanlarının güvenilirliği gibi unsurlara odaklandı. Bu incelemeler sonucunda tahterevalli, salıncak ve kaydırak gibi oyun grupları, TS/EN 1176 standartlarına uygun olarak sertifikalandırıldı. Böylece Karşıyaka Belediyesi, İzmir’de çocuklar için güvenli ve çağdaş oyun alanları yaratmaya devam edecek.

“Her şey çocuklarımız için”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, oyun gruplarının kendi kaynaklarıyla üretildiğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: “Çocuklarımızın güvenliği ve mutluluğu için büyük bir özenle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Parklarımızdaki oyun gruplarını kendi ekiplerimizle üretiyor ve bu süreçte kaliteye büyük önem veriyoruz. Aldığımız TS/EN 1176 sertifikası, oyun gruplarımızın uluslararası standartlarda olduğunu kanıtladı. Bundan sonra da bu standartlara uygun şekilde hizmet üretmeye devam edeceğiz.”

Yeşil alanlarda büyük atılım

Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal, kent yaşamında parkların önemine değinerek, son 9 ayda ilçeye 3 yeni park ve yeşil alan kazandırıldığını açıkladı. Ayrıca 25 parkta kapsamlı revizyon çalışmaları gerçekleştirildi. Belediye, park ve yeşil alanlarına 1500 ağaç, 1800 çalı ve bitki, 13 bin 700 mevsimlik çiçek dikti. Bunun yanı sıra 3 bin metrekarelik çim ekimi ve 2 bin 600 metrekarelik çim serimi yapıldı. Başkan Ünsal, "İhtiyaç duyulan bölgelere yeni parklar kazandırmayı sürdüreceğiz ve yeşil alanlarımızı daha da zenginleştireceğiz" dedi.