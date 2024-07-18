Karşıyaka Belediyesi’nin kentsel tasarım bölümlerinde lisans eğitimi alan öğrenciler için düzenlediği Yaz Okulu, üçüncü kez kapılarını açtı. Etkinlik kapsamında seminerler, atölyeler ve saha çalışmaları ile kamusal alanların iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirilmesi hedefleniyor. Başkan Yıldız Ünsal, “Bu çalışmanın hem gençlerimiz hem de kentimiz için çok yararlı olacağına inanıyoruz” dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde üçüncü yaz okulu başladı

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Demokrasi Üniversitesi ve Kavram Meslek Yüksek Okulu’nun destekleriyle düzenlenen “3. Yaz Öğrenci Okulu” kapılarını açtı. “Katıl, tasarla, üret” sloganıyla yola çıkan okulda, başvurular arasından seçilen 24 genç eğitim almaya başladı. Farklı üniversitelerin endüstriyel tasarım, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile peyzaj mimarlığı bölümlerinden 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yeni mezunların katıldığı eğitimler, 2 Ağustos’a kadar devam edecek.

Acil serinleme istasyonları ile iklim direnci

Üç hafta sürecek yaz okulunda, akademisyenler ve uzmanlar tarafından seminerler ve eğitimler verilecek. Saha çalışmaları, tasarım ve üretim atölyeleri gerçekleştirilerek, Karşıyaka Belediyesi’nin örnek kamusal mekan tasarımları incelenecek. Öğrenciler, vatandaşlarla etki değerlendirmeleri yaparak Bahriye Üçok Bulvarı, İZBAN Karşıyaka durağı ve Hergele Meydanı için ‘acil serinleme istasyonları’ tasarlayacak. Bu istasyonların maketleri hazırlanacak ve ilgili alanlarda sergilenecek.

Gençler iklim krizine hazırlıklı hale getirilecek

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Yaz okulumuz, geleceği tasarlayacak gençlerimizi ve kentlerimizi iklim krizine karşı daha hazırlıklı hale getirmeyi amaçlıyor. Üç hafta boyunca dolu dolu bir programla devam edecek etkinliklerimiz, hem teorik hem de pratik anlamda ciddi faydalar sağlayacak. Çalışmaların sonuçlarını inceleyip, gerekli tasarımları uygulamaya geçireceğiz. Katılan öğrencilere, akademisyenlere, uzmanlara ve destekçi kurumlara teşekkür ederim. Gençlerimizin, kentlerimize ve iklim kriziyle mücadeleye önemli katkılar sağlayacaklarına inanıyorum” dedi.