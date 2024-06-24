Karşıyaka Belediyesi, sokak hayvanlarının haklarını korumak amacıyla önemli bir adım attı. Belediye tarafından düzenlenen Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi, yoğun katılımla Karşıyaka Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yapılan eğitimde, katılımcılara hayvanların beslenmesi, barınması, sağlık sorunları ve tedavi yöntemleri konularında detaylı bilgiler verildi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan yaklaşık 70 katılımcı, İzmir Valiliği onaylı Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Kartı almaya hak kazandı. Bu kart sayesinde, katılımcılar belediyelerin veteriner işleri birimleriyle iş birliği yaparak sokak hayvanlarının sağlık ve bakım ihtiyaçlarını takip edebilecekler.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, eğitim sonrası yaptığı açıklamada, Karşıyaka'nın hayvan dostu bir kent olduğunu vurgulayarak, sahipsiz hayvanların yaşam haklarını korumanın ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamanın önemine değindi. Ünsal, "Gönüllülerimizin desteği bizim için çok değerli. Onların duyarlılığı sayesinde insan ve çevre sağlığını korurken, hayvanlarımıza da sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.