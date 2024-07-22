Karşıyaka Belediyesi ile DİSK Genel İş 8 Nolu Şube arasında yapılan toplu iş sözleşmesi, yaklaşık 900 Kent A.Ş. işçisini sevindirdi. SODEMSEN'in temsil ettiği belediye, işçilerin maaş ve yan haklarında enflasyonun üzerinde artışlar sağlayarak emekçilerini desteklemeye devam ediyor.

Maaşlarda enflasyonun üzerinde artış

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve sendika şube yönetimi tarafından imzalanan anlaşma, işçilerin maaşlarında ve yan haklarında kayda değer iyileştirmeler içeriyor. İlk altı ayda enflasyon oranında, ikinci altı ayda enflasyon artı bir puan oranında artış yapılacak. Bu iki yıllık sözleşme süresince işçilerin ekonomik koşullara karşı korunması hedefleniyor.

Başkan Ünsal'dan emekçilere destek mesajı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Kentimize ve halkımıza omuz omuza hizmet ettiğimiz her bir emekçimiz bizler için çok kıymetli. Tüm imkanlarımızı zorlayarak, emekçilerimizi enflasyona ezdirmeyecek bir sözleşmeye imza attık. Hepimize hayırlı olsun” dedi.

Ünsal, ekonomik koşulların giderek ağırlaştığını ve hayat pahalılığının arttığını belirterek, işçilerin haklarını korumak için büyük çaba harcadıklarını vurguladı. "Emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam edeceğiz" sözleriyle de işçilere olan desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.