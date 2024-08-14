Karşıyaka Belediyesi'nden Lösev Çocuklarına Çevre Bilinci Eğitimi

Karşıyaka Belediyesi, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) çocuklarını çevre bilinci kazandırmak amacıyla düzenlediği eğitim etkinliklerinde ağırladı. Bu özel etkinlikte çocuklar, geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Çevre bilincini güçlendiren eğitimler

Karşıyaka Belediyesi, sürdürülebilir bir gelecek için çevre bilinci oluşturma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, LÖSEV çocukları 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Sıfır Karbon Noktası’nda düzenlenen eğitim gezilerinde çevre dostu teknolojiler ve geri dönüşüm süreçlerini yakından tanıdı. Çocuklar, uzmanlar eşliğinde gerçekleştirdikleri bu gezilerde, atık türlerini öğrenip ayrıştırma uygulamalarına katıldı.

Gözlemleyerek öğrendiler

İzmir’de ilk kez Karşıyaka Belediyesi tarafından kurulan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde, çocuklara atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüm süreçleri anlatıldı. 13 farklı atık grubuna ait konteynerlerde uygulamalı eğitim alan çocuklar, atıkları doğru bir şekilde ayırmayı öğrendi. Ardından Sıfır Karbon Noktası’na yapılan gezide, çocuklar yenilenebilir enerji sistemlerini ve doğal kaynakların korunmasına yönelik çalışmaları gözlemleme fırsatı buldu. Özellikle güneş enerjisiyle çalışan ‘Güneş Ağacı’ ve kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren bisiklet, çocukların büyük ilgisini çekti.

Bilinçli nesiller yetiştirmek hedefleniyor

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, etkinliğe katılan LÖSEV çocukları ve yetkililerine teşekkür ederek, “Çocuklarımızın gelecekte temiz ve yaşanabilir bir dünyada yaşamaları için bugünden çevre bilinci kazanmaları şart. Bu bilinçle eğitim çalışmalarımızı sürdürüyor, çocuklarımızı çevreye duyarlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.