İlçe genelinde yaklaşık 2 bin öğrenciye çeşitli kırtasiye malzemeleriyle dolu çantalar dağıtıldı.

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yaptığı açıklamada, “Bu destekle çocuklarımızın okul sevincini artırmayı ve aile bütçelerine bir nebze de olsa katkı sunmayı hedefledik. Tüm gücümüzle eğitimin destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla her yaş grubuna yönelik hizmetler üreten Karşıyaka Belediyesi, birinci sınıfa başlayan öğrencilere temel eğitim malzemelerinin yer aldığı çantalar hazırladı. Çantalarda boya kalemleri, boyama kitapları, defter, silgi ve kalem gibi öğrencilerin ihtiyaç duyacağı temel kırtasiye ürünleri yer aldı. Hazırlanan 2 bin 239 çantanın dağıtımı büyük ölçüde tamamlanırken, kalanlar da kısa süre içinde öğrencilere ulaştırılacak. Ayrıca Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı anaokullarındaki minik öğrenciler de hediye çantalarla sevindirildi.

Başkan Ünsal, Şebnem Tabak Anaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi ve çantaları teslim etti. Ünsal, “Karşıyaka’da her çocuğun eşit ve adil koşullarda eğitim almasını desteklemek önceliklerimizden biri. Hem çocuklarımızın yüzünü güldürmek hem de ailelerimize katkı sağlamak istedik. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza başarılı, sağlıklı ve mutlu bir eğitim yılı diliyorum. Karşıyaka Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacağız” ifadelerini kullandı.

Karşıyaka Belediyesi’nin kırtasiye desteği, minik öğrencilerin eğitim yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapmalarına olanak sağladı.