Karşıyaka Belediyesi'nin Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi, çocuklara mutfak sanatlarını öğretmek için kapılarını açtı. Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) iş birliğiyle gerçekleştirilen makarna atölyesi, 32 çocuğun keyifli bir şekilde mutfakla tanışmasına olanak sağladı.

Mutfak sanatlarında bir adım daha atıldı

Karşıyaka Belediyesi, mutfak sanatlarının gelişimine katkı sunmak ve sektöre nitelikli elemanlar kazandırmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'nde çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kez, EÇEV iş birliğiyle düzenlenen makarna atölyesi, çocukların sosyal aktivitelere erişimini destekleyerek fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor.

Minik şefler kolları sıvadı

Mutfak sanatları merkezinin tam donanımlı mutfağında, 32 çocuk eğitmenler eşliğinde makarna yapmayı öğrendi. Önlüklerini giyen minik şefler, mutfak becerilerini geliştirmenin yanı sıra eğlenceli anlar yaşadılar. Akranlarıyla birlikte vakit geçirme şansı bulan çocuklar, keyifli bir gün geçirerek mutfağa olan ilgilerini arttırdılar.

Başkan Ünsal'dan çocuklar için teşekkür mesajı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, çocukların sosyal ve kültürel aktivitelere katılımını artırmak için sürekli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Başkan Ünsal, “Çocuklarımızın gülümsediği ve fırsat eşitliğine sahip olduğu bir Karşıyaka için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. EÇEV’e, bu eğlenceli etkinliği gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.