Karşıyaka Belediyesi, şehrin estetik görünümünü ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla Girne Kültürpark ve Girne Yeraltı Otoparkı'nda kapsamlı bakım ve tadilat çalışmalarını başarıyla tamamladı. Yenileme çalışmaları kapsamında park alanı ve otoparkın kapasitesi artırılarak, daha çağdaş bir kent yaşamı için önemli adımlar atıldı.

Karşıyaka Belediyesi, Girne Kültürpark ve Girne Yeraltı Otoparkı'nda fiziki yenileme çalışmalarını tamamladı. Belediye, park alanında yürüyüş ve koşu yollarının bakımını yaparak, oyun alanının zeminini yeniledi ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirdi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği oyun alanı ise boyandı ve yenilendi.

Girne Yeraltı Otoparkı'nda ise giriş kısmı baştan sona yenilendi. Yıpranan rampaya beton yol döşendi ve giriş bölümü çitlerle park alanından ayrıldı. Otoparkın iç kısmı boyandı ve yenilendi; toplam kapasite 113 araç olarak güçlendirildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, projenin tamamlanmasıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Karşıyakamızı daha estetik ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Girne Kültürpark ve Girne Yeraltı Otoparkı'nda gerçekleştirdiğimiz bu yenileme çalışmaları da bu çabanın bir göstergesi. Sosyal projelerin yanı sıra fiziki altyapıyı güçlendirerek kentimizin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz.”