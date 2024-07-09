Karşıyaka Belediyesi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda hem üreticiyi destekleyen hem de tüketiciyi koruyan projelerine devam ediyor. Yoğun ilgi gören Bostanlı Yerel Üretici Buluşması’nın ardından, yeni bir pazar daha faaliyete geçirildi. Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı’nda açılan organik ürün pazarı, Karşıyaka Belediyesi ve Gediz Ekoloji Topluluğu iş birliğiyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı’nda İzmir’in çeşitli ilçelerinden gelen üreticilerle ayda iki kez, Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı’nda ise yine İzmir’in ilçelerinden gelen küçük ölçekli üreticilerle ayda iki kez organizasyon gerçekleştirilecek.

Üretici de tüketici de memnun

Yerel üreticiyi desteklemeyi önemsediklerini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda tarımsal üretim düşüyor. Üretime devam eden çiftçiler hak ettiği geliri elde edemiyor ve bu da ürün kalitesini düşürüyor. Karşıyaka’da yurttaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşmasını ve yerel üreticinin desteklenmesini önemsiyoruz. Düzenlediğimiz yerel üretici pazarlarıyla çok güzel sonuçlar aldık. Üreticinin de tüketicinin de ilgisinden memnunuz. Yeni bir yerel üretici pazarını daha hayata geçiriyoruz. Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı’nda iki haftada bir kez çarşamba günleri düzenlenecek pazarda organik ürünleri yurttaşlarımıza aracısız şekilde ulaştıracağız,” dedi.