Karşıyaka'da devam eden orman yangınına müdahale için acil ihtiyaç duyuluyor.

Karşıyaka Belediyesi, sosyal medya platformu X yoluyla, mevcut durumda su tankeri ve iş makinesi olan tüm firmaları yangınla mücadeleye destek vermeye çağırdı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Karşıyaka'daki yangına müdahale için su tankeri ve iş makinesi olan tüm firmaları acil olarak desteğe davet ediyoruz. Bu zor anlarda birlikte hareket ederek yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz" denildi.