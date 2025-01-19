Karşıyaka Belediyesi, çocuklara yarıyıl tatilinde unutulmaz bir deneyim yaşatmak için birbirinden keyifli ve öğretici etkinlikler düzenliyor. Evrensel Çocuk Merkezi ve Eğitim Kampüsü ile Planetaryum’da gerçekleştirilecek etkinlikler, çocukların hayal güçlerini ve becerilerini geliştirecek.

Başkan Yıldız Ünsal: “Tüm çocuklarımızı etkinliklerimize bekliyoruz!”

Yarıyıl tatili boyunca Karşıyaka Belediyesi, çocuklara hem eğlenceli hem de eğitici bir tatil imkânı sunmak için kapsamlı bir program hazırladı. Evrensel Çocuk Merkezi ve Eğitim Kampüsü’nde düzenlenecek atölye çalışmaları ve Planetaryum’daki film gösterimleri, çocukların bilimsel bakış açılarını genişletirken, aynı zamanda eğlenceli bir tatil geçirmelerini sağlayacak.

Tatil boyunca çocuklar eğlenerek öğrenecek

Yalı Mahallesi'ndeki Türkiye'nin ilk ve tek Evrensel Çocuk Merkezi ve Eğitim Kampüsü, 18 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında her gün çeşitli atölyeler düzenleyecek. 4-7 yaş arası çocuklar için ‘Vücudumuzu Tanıyalım’, ‘Dino Kaşifler’, ‘Şirin Dinozorlar’, ‘Vahşi Yaşam’ gibi eğitici atölyeler; 8-12 yaş grubu için ise ‘Bez Çanta’, ‘Rüzgar Enerjisi’, ‘Çılgın Küpler’ ve ‘Uçan Makineler’ gibi yaratıcı çalıştaylar yapılacak. Tüm atölyelerde, çocuklar uzman eğitmenler eşliğinde keyifli bir şekilde yeni bilgiler öğrenip yeteneklerini geliştirecek.

Planetaryum’da eğlenceli film gösterimleri

Ayrıca, Ege Bölgesi’nin en büyük Planetaryumu’nda, 2 Şubat’a kadar devam edecek özel film gösterimleri çocuklarla buluşacak. ‘Dünyadan Evrene’, ‘Çocuklar İçin Güneş Sistemi’ ve ‘Kozmik’ gibi bilimsel içerikli filmler, minik izleyicilerine evrenin sırlarını keşfetme fırsatı sunacak.

Neşeli Hareketler Kış Okulu da başlıyor

Karşıyaka Belediyesi, Neşeli Hareketler Kış Okulu ile de çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor. 6-12 yaş arası çocuklar için yoga, zumba ve eğitsel drama gibi etkinlikler sunan kış okulu, Mavibahçe Alışveriş Merkezi’nde alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek. Çocuklar, eğlenceli spor parkurları ile hem eğlenecek hem de sağlıklı alışkanlıklar kazanacak.

Bilim ve eğlencenin buluştuğu nokta: Karşıyaka

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Çocuklarımızın tatil dönemini verimli geçirmelerini sağlamak için bilim ve eğlenceli etkinliklerle dolu bir program hazırladık. Bu etkinlikler, onların hayal güçlerini geliştirirken aynı zamanda geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlanmalarına yardımcı olacak. Tüm çocuklarımızı bekliyoruz!" dedi.