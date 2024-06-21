Karşıyaka Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlar için başlattığı ücretsiz tamir ve tadilat hizmetiyle büyük ilgi görüyor. Bu hizmetten bugüne kadar 3 binin üzerinde yaşlı birey yararlandı.

Ücretsiz tamir ve tadilat hizmeti

Sosyal belediyecilik ilkesi çerçevesinde faaliyetlerine devam eden Karşıyaka Belediyesi, ilçede yaşayan her yaştan bireyin hayatını kolaylaştıracak çalışmalar üretiyor. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sunulan ücretsiz tamir ve tadilat hizmeti, yaşlı bireylerin evlerinde karşılaştıkları küçük arıza, tadilat ve tesisat sorunlarına çözüm sunuyor.

3 bini aşkın vatandaşa hizmet

Bugüne kadar 3 binin üzerinde Karşıyakalı yaşlı birey, bu hizmetten faydalandı. Evlerinde meydana gelen küçük arıza, tadilat ve tesisat sorunları, tamir ve bakım ihtiyaçları, belediyenin sağladığı ücretsiz hizmetle gideriliyor. Hizmetten yararlanmak isteyen 65 yaş ve üzeri bireyler, Karşıyaka Belediyesi ile iletişime geçerek destek alabiliyor. Tamir, bakım ve arıza hizmetleri için 444 1 575 veya 0232 324 82 68 numaralı hatlardan iletişim kurulabiliyor.

Başkan Yıldız Ünsal’dan açıklamalar

Vatandaşlardan yoğun bir şekilde talep aldıklarını ve geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "İlçemizde ikamet eden saygıdeğer büyüklerimizin yaşamını kolaylaştırmak, konforlu bir hayat sürmelerine katkıda bulunmak için her alanda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 65 yaş ve üzeri büyüklerimize yönelik sunduğumuz evlerinde küçük arıza, tamir ve bakım ihtiyaçlarını giderdiğimiz hizmetimizle 3 binden fazla haneye girerek büyüklerimize destek sunduk. Birçok alanda olduğu gibi bu alanda da değerli büyüklerimizi yalnız bırakmıyoruz” diye konuştu.

Hizmet nasıl alınır?

65 yaş üstü vatandaşlar, Karşıyaka Belediyesi’nin sunduğu ücretsiz tamir ve tadilat hizmetinden yararlanmak için 444 1 575 veya 0232 324 82 68 numaralı telefonlardan başvuruda bulunabilirler. Hizmet tamamen ücretsiz olup, Karşıyakalı yaşlı bireylerin evlerinde meydana gelen küçük arıza, tadilat ve bakım ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlamaktadır.