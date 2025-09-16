TFF 3. Lig’de sezona iyi başlayan Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur’da yarın Bursa Yıldırımspor’u ağırlayacak. Taraftar 5 ay sonra tribüne dönüyor.

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta ilk iki maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapan Karşıyaka, yarın Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Bursa Yıldırımspor’u konuk edecek.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli Stadı

Saat: 19.00 – 17 Eylül 2025 Çarşamba

Geçen yıl Bursaspor maçı sonrası aldığı 2 maçlık seyircisiz oynama cezası nedeniyle yaklaşık 5 aydır taraftarından uzak kalan Kaf-Kaf, bu maçla birlikte yeniden tribün coşkusuna kavuşacak.

Maçın normal süresi beraberlikle sonuçlanırsa uzatma ve gerekirse seri penaltılarla turu geçen taraf belirlenecek.

Karşıyaka yönetimi, taraftara özel kupayla ligi kapsayan kombine bilet kampanyası başlattı.

Bu kampanya kapsamında kupa maçı biletini alan taraftarlar, pazar günü oynanacak Balıkesirspor karşılaşmasını da tribünden izleyebilecek.

Rakip Bursa Yıldırımspor ise kupanın ilk turunda Altay’ı 2-0 mağlup ederek dikkat çekmişti.

Mali destek arayışlarını sürdüren Karşıyaka yönetimi, ilçedeki esnafa seslenerek birlik mesajı verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Karşıyaka yalnızca bir semtin adı değil; dayanışmanın, fedakârlığın ve ortak sevincin adıdır. Bugün, bu tarihi emaneti geleceğe taşımak için siz değerli esnafımızın desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Küçük ya da büyük fark etmez; yapacağınız her destek Karşıyaka’nın çocuklarına yatırım, geleceğine umut olacaktır.”