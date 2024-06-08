Karşıyaka, TFF 3. Lig'de yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Mevcut teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırmaya hazırlanan kulüp, yeni teknik direktör için harekete geçti. Başkan İlker Ergüllü ve Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan, uzun süredir gündemlerinde olan üç tecrübeli teknik direktörden birini takımın başına getirmeyi planlıyor.

Adaylar ve Görüşmeler

Karşıyaka'nın teknik direktör adayları arasında Hüseyin Eroğlu, Mustafa Reşit Akçay ve Sinan Kaloğlu bulunuyor. Kulüp yönetimi, bu isimlerle son 1.5 aydır temas halinde. Özellikle Hüseyin Eroğlu, Karşıyaka'nın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. İzmirli teknik adam Eroğlu, Altınordu'yu 3. Lig'den Süper Lig'e taşıyan ve geçen sezon Samsunspor'u Süper Lig'e çıkaran başarılı kariyeriyle dikkat çekiyor. Karşıyaka yönetimi, Eroğlu'nu uzun vadeli bir futbol projesinin başına geçmeye ikna etmeye çalışıyor.

Sponsorluk Görüşmeleri

Teknik direktör arayışlarının yanı sıra, Karşıyaka yönetimi sponsorluk görüşmelerini de sürdürüyor. Başkan İlker Ergüllü, kongre öncesinde kulübün yeni destekçileri hakkında açıklamalarda bulunmayı planlıyor. Bu sponsorluk anlaşmalarının, kulübün finansal yapısını güçlendirmesi ve yeni sezon öncesi önemli bir destek sağlaması bekleniyor.