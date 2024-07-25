Karşıyaka Belediyesi, son 4 ayda yaya yolları ve trafiğe kapalı alanlara giren yaklaşık 2 bin sürücüye yasal işlem uyguladı. Başkan Yıldız Ünsal, “Halkın huzuru ve güvenliği için kararlı mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Halkın güvenliği için etkin denetimler

Karşıyaka Belediyesi, kent içi disiplini sağlamak ve toplumun huzurunu korumak için yoğun denetimler yapıyor. Trafiğe kapalı alanlara girerek vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan motorlu araç sürücülerine yönelik sıkı önlemler alınıyor. Bu kapsamda, Karşıyaka Çarşısı ve çevresinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yasaklara uymayan sürücüleri tespit ederek yasal işlem başlatıyor. Ceza uygulanması için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bildirilen bu sürücüler, yaya yollarına park eden araçlarla aynı işlemlerle karşılaşıyor. Yerel seçimlerden bu yana yapılan işlem sayısı 2 bini geçti.

Başkan Yıldız Ünsal: “Kurallara uyalım, kentimizi koruyalım”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Huzurlu bir toplumsal yaşam için belirli kurallara uymak her yurttaşın sorumluluğudur. Biz Karşıyaka Belediyesi olarak, sağlıklı bir kent düzeni oluşturmak adına büyük bir gayretle çalışıyoruz. Özellikle kamusal alanlarda can güvenliğini tehdit eden ve huzur bozan davranışlara taviz vermemiz mümkün değil. Hep birlikte kurallara uyalım, kentimizi ve yaşamı koruyalım” dedi.