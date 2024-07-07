Karşıyaka, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Son olarak Altay'da forma giyen Ceyhun Gülselam ile ilgili transfer görüşmelerine başladı.

Transfer girişimi

Maddi zorluklarla boğuşan Altay'dan ayrılma kararı alan Ceyhun Gülselam'a Karşıyaka tarafından teklif yapıldı. 36 yaşındaki orta saha oyuncusunun, yeşil-kırmızılılara olumlu yanıt verdiği ve transferin yakın zamanda resmileşebileceği belirtildi.

Kariyer ve tecrübe

Türkiye'nin çeşitli kulüplerinde forma giyen Ceyhun Gülselam, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Karabükspor, Ankaraspor, Alanyaspor ve Altay'da mücadele etti. Ayrıca 6 kez A Milli Takım formasını giydi.

Geçen sezon Altay formasıyla 30 resmi maçta görev alan Ceyhun Gülselam, 2 bin 468 dakika süre aldı ve bir gol kaydetti.