Karşıyaka Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Asrın Ege Akbulut ve yeni seçilen Yürütme Kurulu üyeleri, 5 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşen seçim sonrasında göreve başlamıştı. Çocuk Meclisi Başkanı ve üyeleri, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ı ziyaret ederek mahallelerine dair taleplerini ve projelerini paylaştılar. Ziyarette, Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı, Genel Sekreter Sema İzgür, danışman öğretmen Erhan Doğan ve çocukların velileri de yer aldı.

Çocukların talepleri ve önerileri dinlendi

Ziyarette, çocuklar mahallelerinde yapılmasını istedikleri spor ve aktivite merkezlerinden parkların düzenlenmesine kadar çeşitli taleplerini Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’a ilettiler. Ayrıca, çevre temizliği ve çöplerin toplanması gibi konularda da öneriler sundular. Belediye Başkanı Ünsal, çocukların kentlilik bilinciyle ortaya koydukları projelerin önemine değinerek bu taleplerin titizlikle değerlendirileceğini belirtti.

"Hep birlikte mutlu çocuk kentine ulaşacağız"

Başkan Ünsal, çocukların taleplerini dinlerken “Kentlilik bilincini benimseyen ve kentleri için sorumluluk üstlenen çocuklarımızı tebrik ediyorum. Daha huzurlu ve güvenli bir Karşıyaka yaratmak için hep birlikte çalışacağız. Mutlu çocuk kenti hedefimize el birliğiyle ulaşacağız” diyerek, belediye olarak çocukların projelerini her zaman destekleyeceklerinin altını çizdi.

Demokrasi örneği sergileyen çocuk meclisi

Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı, Çocuk Meclisi Başkan ve üyelerinin demokratik bir seçimle göreve geldiklerini vurgulayarak, seçimde 13 adayın katıldığını ve sürecin çarşaf liste ile kapalı oy, açık tasnif yöntemiyle tamamlandığını belirtti. Karcı, çocukların bu süreçte sergilediği demokrasi örneğinin çok kıymetli olduğunu ifade etti. Başkan Ünsal’a da çocuklara gösterdiği ilgi ve destek için teşekkürlerini iletti.