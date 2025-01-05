Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında, lider Fenerbahçe Beko, deplasmanda Karşıyaka'yı 101-90 mağlup ederek ligdeki 12. galibiyetini aldı. Karşıyaka ise önemli oyuncularını kaybetmesine rağmen sahada mücadele etti ancak galibiyete ulaşamadı.

Russell'ın performansı yetmedi

Maçın en skorer ismi Karşıyaka'dan Daron Russell oldu. Russell, 40 sayı ile müthiş bir performans sergiledi, ancak bu çaba takımına galibiyeti getiremedi. Muhsin Yaşar da 17 sayı ile Karşıyaka'nın skor yükünü çeken bir diğer isim oldu. Ancak Fenerbahçe'nin güçlü kadrosu karşısında bu performanslar yeterli olmadı.

Fenerbahçe'de Melih Mahmutoğlu 17 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, Devon Hall ve Nigel Hayes Davis 13'er sayı, Bonzie Colson ve Nicolo Melli ise 11'er sayı ile galibiyete katkıda bulundular.

Karşıyaka'nın kadro eksiklikleri

Karşıyaka, mali sorunlar nedeniyle 4 önemli yabancı oyuncusunu kaybetti ve sahaya eksik bir kadroyla çıktı. McCollum, Webb, Jefferson ve Boutsiele'in ayrılması, takımın gücünü önemli ölçüde etkiledi. Buna rağmen salonu dolduran Karşıyaka taraftarları, maç boyunca takımlarına destek verdi ve oyuncularını alkışlarla moral verdi.

Maçın detayları

Karşıyaka maça 5-0'lık bir seriyle hızlı bir başlangıç yaptı, ancak Fenerbahçe oyunda dengeyi kurarak üstünlüğü ele geçirdi. İlk yarı 39-47 Fenerbahçe lehine tamamlandı. Üçüncü çeyrekte farkı 20 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe, son çeyrekte rahat bir oyun sergileyerek galibiyete ulaştı.

Çeyrek sonuçları

Çeyrek: 21-18 Çeyrek: 39-47 Çeyrek: 60-80 Çeyrek: 90-101

Bu galibiyetle Fenerbahçe, liderliğini sürdürürken, Karşıyaka ise üst üste ikinci yenilgisini aldı.