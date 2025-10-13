Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonunun üçüncü haftasında Karşıyaka, deplasmanda Fenerbahçe’ye 87-73 yenilerek bu sezonki iki deplasman maçından da mağlubiyetle ayrıldı. İzmir temsilcisi, taraftarı önünde çıktığı tek karşılaşmadan galibiyetle ayrılmıştı.



Deplasmanda zorlu mücadele

Karşıyaka, bu sezon oynadığı iki deplasman maçını da kaybetti. Fenerbahçe karşısında ilk yarıda iyi bir performans sergileyen yeşil-kırmızılılar, ikinci yarıda rakibin etkili oyununa direnç gösteremedi ve 87-73 mağlup oldu.

Beşok’tan değerlendirme

Karşıyaka Başantrenörü Faruk Beşok, maç sonrası şunları söyledi:

"Sonuç belki istediğimiz gibi olmasa da, oyun anlamında her geçen gün üzerine koya koya ilerliyoruz. Özellikle fiziksel anlamda yavaş yavaş istediğimiz seviyeye gelmeye başladık. İlk yarıda çok iyi bir mücadele sergiledik. Elbette bu yoğun mücadele, oyuncularımızı ikinci yarıda biraz yıprattı ve aynı ritmi sürdüremedik. Ancak oyun anlamında gösterdiğimiz performans, gelecek maçlar için büyük umut veriyor."

Taraftar önünde başarı

Karşıyaka, bu sezon taraftarı önünde çıktığı tek maçtan galibiyetle ayrılarak iç saha avantajını kullanmış oldu. Dış sahada ise galibiyet özlemi devam ediyor.