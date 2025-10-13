Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Fenerbahçe Beko’ya konuk olan Pınar Karşıyaka, güçlü rakibine 87-73 mağlup oldu. Antrenör Faruk Beşok, “Sonuç istediğimiz gibi olmasa da oyun anlamında ilerliyoruz” dedi.

Fenerbahçe’ye deplasmanda direnemedi

Basketbol Süper Ligi’nde ikinci hafta galibiyetini alan Pınar Karşıyaka, üçüncü hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe Beko’ya konuk oldu.

Ligin ilk maçında Aliağa Petkimspor’a farklı mağlup olan, geçen hafta evinde Merkezefendi Belediyesi Basket’i yenerek moral bulan İzmir temsilcisi, bu kez güçlü rakibine karşı istediği sonucu alamadı.

EuroLeague, Süper Lig ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın son şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, Avrupa’da çift maç haftası öncesinde rotasyona gitti ve yerli oyuncularına süre verdi. Buna rağmen sarı-lacivertliler, parkeden 87-73 galip ayrıldı.

“Oyun anlamında gelişim gösteriyoruz”

Karşıyaka Antrenörü Faruk Beşok, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada takımının gelişim sürecine dikkat çekti.

Beşok, “Sonuç belki istediğimiz gibi olmasa da oyun anlamında her geçen gün üzerine koya koya ilerliyoruz. Özellikle fiziksel anlamda istediğimiz seviyeye yaklaşıyoruz. İlk yarıda çok iyi bir mücadele sergiledik, ancak bu tempo ikinci yarıda oyuncularımızı yordu. Yine de bu performans bize gelecek maçlar için umut verdi.” ifadelerini kullandı.

Sıradaki rakibi Anadolu Efes

Fenerbahçe karşısında sahadan yenilgiyle ayrılan Pınar Karşıyaka, 20 Ekim Pazartesi günü evinde Anadolu Efes’i konuk edecek.

Yeşil-kırmızılı ekip, zorlu rakibi karşısında hem taraftarı önünde moral bulmak hem de sezonun ikinci galibiyetini almak istiyor.