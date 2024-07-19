Yeşil-kırmızılı ekip, Almanya, İsviçre ve Finlandiya'dan Karşıyaka'da vitrine çıkarak takıma direkt katkı sağlayacak gurbetçi futbolcuları tarıyor. Son yıllarda milli takımların iskeletinin önemli kısmını özellikle Almanya'da yetişen gurbetçi futbolcular oluştururken, daha önce Cihan Yılmaz, Okan Şahingöz gibi keşfettiği gurbetçilerden önemli katkı alan Kaf-Kaf, yeni gençleri takıma kazandırmak istiyor.
Geçen sezondan 13 futbolcunun ayrıldığı İzmir temsilcisi özellikle alternatiflerin azaldığı orta sahaya takviye arıyor. Karşıyaka'da sözleşmesi biten futbolculardan Emre Keleşoğlu, Kırıkkalegücü'ne imza attı.
Kaynak: DHA