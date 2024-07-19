Bunlar da ilginizi çekebilir

Fenerbahçe Hull City’i hazırlık maçında mağlup etti

Fenerbahçe Hull City’i hazırlık maçında mağlup etti

Yeşil-kırmızılı ekip, Almanya, İsviçre ve Finlandiya'dan Karşıyaka 'da vitrine çıkarak takıma direkt katkı sağlayacak gurbetçi futbolcuları tarıyor. Son yıllarda milli takımların iskeletinin önemli kısmını özellikle Almanya'da yetişen gurbetçi futbolcular oluştururken, daha önce Cihan Yılmaz, Okan Şahingöz gibi keşfettiği gurbetçilerden önemli katkı alan Kaf-Kaf, yeni gençleri takıma kazandırmak istiyor.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.