Nesine 3. Lig 1. Grup’ta Bursaspor ile birlikte zirve mücadelesi veren Karşıyaka bugün 23 Elazığ Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaştı. Yeşil kırmızılı takım sahaya Hakan Canbazoğlu, Kadir Bakırtaş, Onur Akbay, Ferdi Burgaz, Ali Sinan Gayla, İshak Kurt, Hakan Barış, Sefa Küpeli, Cenk Ahmet Kılıç, Yasin Ozan ve Mert Yusuf Torlak 11 ile çıktı. İlk yarıda her iki takım da ilk yarıda yakaladıkları pozisyonları cömertçe harcadı. Devrenin golsüz tamamlanacağı düşünülürken 45. dakikada ev sahibi 23 Elazığ öne geçti. Ömer Yaylacı fileleri havalandırıp takımının soyunma odasına önde gitmesini sağladı.

Öne geçti ama kaçamadı

İkinci yarıya ise hazlı başlayan taraf Karşıyaka oldu. 47. dakikada usta oyuncu İshak Kurt maça dengeyi getirdi. Sağ kanattan yapılan ortaya iyi yükselen tecrübeli futbolcu kafa vuruşuyla skoru eşitledi. Bu golden 11 dakika sonra 58. dakikada Ali Sinan Gayla takımını öne geçirdi. Soldan Hakan Barış’ın içeriye kestiği topta gelişine vuran Ali Sinan fileleri havalandırdı: 1-2. 75. dakikada 23 Elazığ’ın kazandığı duran topta içeri ortalanan topu iyi takip eden Mustafa Ocak uzak kale direği dibinden maçta eşitliği sağladı. Başka gol olmayınca mücadele 2-2’lik sonuçla tamamlandı.