TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Karşıyaka, yeni sezon öncesi teknik direktörünü belirleyip transfer çalışmalarına odaklanırken, geçen sezonun parlayan yıldızı Enes Nalbantoğlu'nu mutlaka kadroda tutma kararı aldı.

Geçen sezonun parlayan yıldızı

Geçen sezon 26 maçta attığı 13 golle Karşıyaka'nın en skorer oyuncusu olan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Enes Nalbantoğlu, üst liglerden ve TFF 3. Lig'in iddialı takımlarından gelen tekliflerle dikkat çekiyor. Ancak Karşıyaka, Enes'i bırakmamaya kararlı.

Karşıyaka yönetimi, Enes Nalbantoğlu'nun takımda kalması için gerekli tüm adımları atacaklarını belirtti. Kulüple bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Enes'in kontratında iyileştirme yapılacak. Karşıyaka yönetimi, oyuncunun takımda kalmasını sağlamak için maddi ve manevi her türlü desteği verecek.

Yönetimin ilk planı tesisler

Karşıyaka'da Başkan İlker Ergüllü'nün olağan kongrede göreve seçilen yeni yönetimi, ilk toplantısını 10 Haziran Pazartesi günü yaparak görev bölümünü netleştirecek. İzmir temsilcisi, ilk iş olarak elden gitme tehlikesi bulunan Çiğli Tesisleri ile ilgili adımlar atacak.