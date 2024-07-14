Yaz etkinlikleriyle dikkat çeken Karşıyaka Belediyesi, şimdi de Karşıyaka Çarşısı'nda 'Gece Pazarı' düzenlemeye hazırlanıyor. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, bu pazarın hem kent yaşamına renk katacağını hem de üreticilere kazanç kapısı açacağını belirtti.

El emeği ürünler satışta

Karşıyaka Çarşısı'nın kalbi olan Hergele Meydanı'nda kurulacak olan Gece Pazarı, yerel üreticilerin takı, dekoratif obje, çanta ve giysi gibi el emeği ürünlerini sergileyeceği bir alan olacak. Stant tahsisi için başvurular 10 Temmuz’da başladı ve 17 Temmuz’da sona erecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından yapılacak kura ile satıcılar belirlenecek.

Her perşembe akşamı buluşma noktası

İlk kez 25 Temmuz’da saat 20.00-23.00 arasında düzenlenecek Gece Pazarı, yaz boyunca her Perşembe kentlileri ağırlayacak. Organizasyon hakkında detaylı bilgi almak ve stant başvurusu yapmak isteyenler, 0232 399 40 00 numaralı telefonu arayabilir.

Başkan Ünsal’dan davet

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Gece Pazarı'nın sosyal yaşama ve üreticilerin aile bütçelerine katkı sunacağını vurgulayarak, “Bu projeyle, ilçemizde yaşayan ve el emeği ürünlerini satarak aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen üreticiler için güzel bir fırsat yaratacağız. Çarşımıza renk katacağına inandığımız pazarımıza yerel üreticilerimizin başvurularını bekliyoruz” dedi.