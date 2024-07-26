Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka Voleybol, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi, son olarak Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 17 yaşındaki pasör çaprazı Defne Başyolcu'yu transfer etti.

Genç Yetenek Defne Başyolcu Karşıyaka'da

Defne Başyolcu, 2024-2025 sezonunda çifte lisans ile Karşıyaka Voleybol forması giyecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Aydın Büyükşehir Belediyespor kulübünde forma giyen, 2006 doğumlu pasör çaprazı Defne Başyolcu, çifte lisans ile 2024-2025 sezonunda takımımızda forma giyecektir" ifadelerine yer verildi.

Karşıyaka Voleybol, Sultanlar Ligi'ne yükselme hedefi doğrultusunda önemli transferler yapmaya devam ediyor. Daha önce Liset Herrera Blanco, Kenia Carcaces, Simay Akdağ ve Eda Özyılmaz gibi isimleri kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, genç yetenek Defne Başyolcu'yu da ekleyerek takımın dinamik yapısını güçlendirdi.