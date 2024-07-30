Karşıyaka, TFF 3. Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeşil-kırmızılı ekip, Çorum FK forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Hakan Barış ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, İzmir ekibinin bu sezonki 8. transferi olacak.

Karşıyaka kadroyu güçlendiriyor

Karşıyaka, transfer döneminde Metin Peker, Sinan Gayla, İshak Kurt, Kadir Bakırtaş, Abdulkadir Öksüz, Aygün Özışıkyıldız ve Hakan Canbazoğlu gibi isimleri kadrosuna kattı. Hakan Barış'ın transferiyle birlikte yeşil-kırmızılı ekip, orta sahasını daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Bu sezon en önemli hedefleri bir üst lige yükselmek olan İzmir ekibi, transferlerle hedefini garantilemek istiyor.