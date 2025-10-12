İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), kentin dört bir yanına tiyatro sanatını ulaştırma misyonuyla ikinci sahnesini Karşıyaka’da açıyor. Bu sezon beşinci yaşını kutlayacak İzBBŞT, İsmet İnönü Sahnesi’nde gerçekleştirdiği gösterimlerin yanı sıra Karşıyaka Hikmet Şimşek Sahnesi’nde de her ayın son iki haftasında repertuvarındaki oyunları sanatseverlerle buluşturacak. İzmir Şehir Tiyatroları, 2025-2026 tiyatro sezonu açılışını “Çok Tuhaf Soruşturma” oyunuyla 17 ve 18 Ekim tarihlerinde yeni sahnesinde gerçekleştirecek. 19 Ekim’de ise “Soytarılar Okulu” isimli çocuk oyunu Karşıyakalı çocuklar ile buluşacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, bir kamu tiyatrosu olarak halkın vergileriyle tiyatro yaptıklarını, bu nedenle Şehir Tiyatroları’nın sahne sayılarını artırarak sanatı tüm İzmir’e ulaştırma misyonuyla hareket ettiklerini ifade etti. Göreve geldikleri günden beri bu kapsamda çalışma yürüttüklerini hatırlatan Üzümcü, “Kentin farklı yerlerinde sahne açmak istediğimizi her fırsatta dile getiriyorum. Bunun ilk adımı olarak Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde repertuvarımızdaki oyunlarla sahne alıyor olacağız. Bu konuda verdikleri destek nedeniyle Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’a, nezdinde tüm belediye çalışanlarına teşekkür etmek isteriz. Kültürpark’taki İsmet İnönü Sahnesi’ne gelemeyen vatandaşlarımızın kapısına yeni sahnelerimiz aracılığıyla bir anlamda biz gitmiş oluyoruz. Sadece repertuvarımızdaki oyunlarla değil, buradaki sahnemize özel yeni oyunlar çıkarmak gibi bir amacımız da var” dedi.

Karşıyaka’da yerleşmiş bir tiyatro kültürü olduğunu da söyleyen Üzümcü, “Çalışmalarımızla bu kültüre katkı sunmak, tiyatronun ışığında Karşıyakalılarla daha sık bir araya gelmek istiyoruz. Tıpkı İsmet İnönü Sahnesi’nde olduğu gibi Hikmet Şimşek Sahnemiz de sadece bizim değil tüm halkın yuvasıdır. Eminim ki, bizi ve evlerini orada da yalnız bırakmayacaklar. Tüm tiyatroseverleri 17 Ekim’de gerçekleştireceğimiz sahne ile sezon açılış oyunumuzda bekliyoruz” diye konuştu.



İzmir Şehir Tiyatroları, yeni sezonda seyirciyle buluşturacağı “Cadı Kazanı” oyununun provalarını sürdürüyor. 1950’lerde McCarthy Dönemi olarak adlandırılan ve Amerika’da komünist avına dönüşen döneme bir eleştiri olarak Arthur Miller tarafından kaleme alınan, Lemi Bilgin tarafından yönetilen oyunun prömiyeri için gün sayılıyor… Oyunun prömiyerinin ekim ayı sonunda İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’nde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İzmir Şehir Tiyatroları ayrıca ekim ayı içinde bir yeni çocuk oyununun, kasım ayı içinde de bir yeni yetişkin oyununun provalarına başlayacak. Şehir Tiyatroları geçen sezon başladığı sosyal sorumluluk projeleri başta olmak üzere, dezavantajlı vatandaşlara ulaşmak için de çalışmalarını sürdürecek.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekim ayında minikler için turneye çıkıyor. 22 Ekim’de “Soytarılar Okulu” Bergama Kültür Merkezi’nde (BerKM) çocuklarla buluşacak. İzmir Şehir Tiyatroları, düzenli olarak her ay Bergama Kültür Merkezi’nde temsil gerçekleştirecek. İzBBŞT’nin ay içerisinde sahneleyeceği oyunların biletleri İzBBŞT Bilet Gişeleri veya kultursanatbilet.izmir.bel.tr adresinden satın alınabiliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ