Karşıyaka, İBB Spor karşısında sahaya çıkıyor
Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda geçen hafta Altınordu’yu 3-0 mağlup ederek ilk haftayı zirvede kapatan Karşıyaka, yarın evinde İBB Spor’la karşılaşacak.
Maç, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda saat 16.00'da başladı. Bilet fiyatları 150 TL olarak belirlendi.
Geçen sezonki kırgınlık hatırlatıldı
Karşıyaka, geçen sezon Play-Off Final Grubu’nda İBB’ye yenilerek Sultanlar Ligi’ne yükselme fırsatını kaybetmişti. Bu sezon grup liderliği için güçlü bir başlangıç yapan yeşil-kırmızılı ekip, İBB Spor karşısında galibiyet arayacak.
A Grubu’nda 2. hafta maç programı şöyle:
14.00: Altınordu – Havran Belediyespor (deplasman)
14.00: Denizli BŞB – Fenerbahçe
16.00: Karşıyaka – İBB Spor
16.00: Çanakkale Bld – Bodrumspor
17.00: Yeşilyurt – Manisa BŞB