TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka transferde rotayı geçen sezon 2'nci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan Iğdır FK'ye çevirdi. Geçen sezonki kadrosunda yer alan 12 futbolcuyla yollarını ayıran yeşil-kırmızılı kulüp, Iğdır ekibinde görev yapan orta saha oyuncusu Bekir Can Kara'nın ardından 3 ismi daha gündemine aldı.
İzmir temsilcisinin aynı takımdan sol kanat Enes Soy, 10 numara Eray Karataş ve orta saha oyuncusu Hakan Yavuz'u listesine eklediği bildirildi. Iğdır ekibiyle sözleşmeleri devam eden 3 oyuncunun kadroda düşünülmemesi halinde Karşıyaka'nın transfer taarruzuna geçeceği ifade edildi.
Kaynak: DHA