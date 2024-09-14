TFF 3.Lig'de bugün oynanan ikinci hafta maçlarında, İzmir temsilcisi Karşıyaka, İstanbul temsilcisi Bulvarspor'u 3-0'lık net bir skorla yenmeyi başardı. Maçın gollerini 44 ve 52. dakikalarda Enis Nalbantoğlu atarken, 86. dakikada Erdal Öztürk durumu 3-0'a getirerek son noktayı koydu.
Maçın 79. dakikasında 10 kişi kalan Bulvarspor'da Deniz Solmaz kırmızı kart gördü.
Karşıyaka taraftarından Narin pankartı
Deplasman tribününde takımına destek vermek için bulunan Karşıyakalı taraftarlar, hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran'ı unutmadı. Taraftar "Vatanını korumak, çocukları korumakla başlar" yazılı pankart açtı.
Kaynak: https://www.haberekspres.com.tr/karsiyaka-bulvarspor-karsisinda-uc-puani-uc-golle-aldi