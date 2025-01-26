TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, kendi sahasında ağırladığı Bulvarspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Yeni teknik direktör Ahmet Yıldırım yönetiminde çıkış yakalayan yeşil-kırmızılılar, geçen hafta deplasmanda Kırşehir FK’yı 4-0 gibi net bir skorla yenmesinin ardından bu hafta da galibiyet serisini sürdürdü. Lider Bursaspor’un ardından zirve yarışını sürdüren Karşıyaka, kritik 3 puanla taraftarlarını sevince boğdu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Ahmet Yıldırım, takımının sergilediği mücadeleden memnun olduğunu belirtti. Özellikle ilk yarıda etkili bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Yıldırım, "Bu maçı iç sahada oynamanın verdiği ekstra bir motivasyon vardı. Ancak kendi yaptığımız pas hatalarıyla rakibe birkaç pozisyon verdik. Buraya yeni geldim ve hâlâ öğrenmemiz gereken çok şey var. Daha çok çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Sakat oyuncular korkuttu

Galibiyetin sevincini yaşayan Karşıyaka’da, yaşanan sakatlıklar teknik ekibi endişelendirdi. İlk yarıda sakatlanan Enes’in durumunun hafif olduğu belirtilirken, İsmail’in bileğinde oluşan şişliğin daha ciddi olabileceği ifade edildi. Yıldırım, "İsmail’in sakatlığına rağmen fedakârlık yaparak oyunda kalması takdire şayan bir hareketti. Ancak sağlık durumu netleşene kadar tedbirli olacağız" diye konuştu.

Karşıyaka taraftarı, takımlarının mücadele azmini ve Ahmet Yıldırım yönetiminde alınan başarılı sonuçları büyük bir coşkuyla kutladı. Taraftarların desteğini arkasına alan takım, zirve yarışında daha güçlü bir konuma gelmek için kenetlendi.