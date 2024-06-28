Aydın'ın Karşıyaka ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Selahattin Köse, Karşıyaka Belediyesi'nde yapılan bir atama hakkında sert eleştirilerde bulundu. Köse, yeni atanan Ender Sinan Baran'ın CHP Genel Başkan Yardımcısının danışmanı olduğunu belirterek, atamanın liyakatsizlik ve kayırmacılık örneği olduğunu savundu. Köse, belediyenin kaynaklarının siyasi rant için değil, halkın refahı için kullanılması gerektiğini vurguladı.

"Belediye'nin itibarı zedeleniyor"

CHP'nin Karşıyaka'da artan kadrolaşma ve kayırmacılık politikalarının artık dayanılmaz bir seviyeye ulaştığını dile getiren Köse, bu tür atamaların belediyenin itibarını zedelediğini ifade etti. Ayrıca, atama sürecindeki eksiklikler ve atamanın meşruiyeti hakkında sorular yönelterek, CHP Genel Merkezi'nden açıklama beklediklerini belirtti.