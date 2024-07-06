TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesi kadrosunda büyük bir değişime gitti. Yeşil-kırmızılı kulüp, 10 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Ayrılan Futbolcular

Karşıyaka, kadrosunda düşünmediği 10 futbolcuyla yollarını ayırarak önemli bir kadro değişimine imza attı. Kulüpten ayrılan futbolcular şunlar: Haydar Yılmaz(kaleci), Erdem Gökçe, Bilal Ceylan(sağ bek), Erdinç Çepoğlu(stoper), Emir Koldere(sol bek), Barış Sağır(ön libero), Emre Keleşoğlu(orta saha), Şeref Özcan(sol kanat), Mehmet Alaeddinoğlu( forvet arkası), Fatih Taşdelen(santrafor)

Karşıyaka yönetimi, bu futbolculara emekleri için teşekkür ederken, ayrılıkların devam edebileceğini belirtti.

Yeni transferler

Karşıyaka, kadrosunu güçlendirmek amacıyla dış transferde harekete geçti ve şu ana kadar üç yeni futbolcu ile sözleşme imzaladı: İshak Kurt, Metin Peker, Ali Sinan Gayla.

Gelecek planları

Karşıyaka'nın yönetimi, önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarını hızlandırmayı ve kadrosunu daha da güçlendirmeyi planlıyor. Hedef, yeni sezona güçlü bir kadro ile girerek başarılı sonuçlar elde etmek.

Yönetimden açıklama

Karşıyaka yönetimi, yaptığı açıklamada, "Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Takımımıza veda eden futbolcularımıza emekleri için teşekkür ederiz. Taraftarlarımızın desteğiyle yeni sezonda başarılı olacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.